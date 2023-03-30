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ينتهي عقده هذا الموسم

عرض الهلال يصعب استمرار ميسي مع سان جيرمان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
عرض الهلال يصعب استمرار ميسي مع سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن فرص استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، أصبحت ضئيلة للغاية.

غموض موقف ميسي

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ميسي في مباراة باريس سان جيرمان ضد رين
ليونيل – المصدر @PSG_arab

سان جيرمان يستسلم في المفاوضات

ولفتت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في استمرار ميسي، مع تخفيض راتبه، حيث إنه يحصل على 3.375 مليون يورو شهريًا، ولكنه يرفض، خاصة أنه يمتلك عرضًا مغريًا من الهلال.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نادي الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبًا يفوق ما يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي النصر.

كريستيانو رونالدو وميسي
رونالدو وليونيل – المصدر marca

وأضافت “ليكيب”: “ليونيل يميل حاليًا نحو خيار الرحيل عن سان جيرمان، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار”.

وجاء في ختام التقرير: “النادي يلتزم حاليًا باتفاقية وقعها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقنين أوضاعه المالية خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تعرض فيه لغرامة قدرها 60 مليون يورو، ولا يرغب في اختراق لوائح اللعب المالي النظيف”.

ميسي
ليونيل
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