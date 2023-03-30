عرض الهلال يصعب استمرار ميسي مع سان جيرمان

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يبدو أن فرص استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، أصبحت ضئيلة للغاية.
وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.
ولفتت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في استمرار ميسي، مع تخفيض راتبه، حيث إنه يحصل على 3.375 مليون يورو شهريًا، ولكنه يرفض، خاصة أنه يمتلك عرضًا مغريًا من الهلال.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نادي الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبًا يفوق ما يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي النصر.
وأضافت “ليكيب”: “ليونيل يميل حاليًا نحو خيار الرحيل عن سان جيرمان، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار”.
وجاء في ختام التقرير: “النادي يلتزم حاليًا باتفاقية وقعها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقنين أوضاعه المالية خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تعرض فيه لغرامة قدرها 60 مليون يورو، ولا يرغب في اختراق لوائح اللعب المالي النظيف”.