عرض توتنهام هوتسبير يُهدد انتقال زاها إلى النصر والاتحاد رد فعل معتمرة مغربية تلقت نبأ وفاة ابنتها خلال رحلتها للمشاعر المقدسة مدرب بايرن ميونخ السابق مرشح لتدريب ريال مدريد مركز الحوي يسجل أعلى كمية لهطول أمطار في تبوك خالد عسيري يتخرج من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا الوليد الإنسانية تسلم 2550 وحدة سكنية للمستفيدين الهلال يحدد بديل صفقة ميسي تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يفكر في ضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح الفريق الكروي الأول بنادي كريستال بالاس الإنجليزي.
وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن توتنهام يفكر في ضم النجم الإيفواري من كريستال بالاس كصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، حيث ستتم هذه الصفقة في حال تولى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب توتنهام خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي.
وكان النصر دخل في منافسة مع نادي الاتحاد لضم اللاعب الإيفواري، حيث قيل إن النصر سوف يتقدم بعرض مالي يصل إلى 9 ملايين يورو لإقناع نجم كريستال بالاس بالانضمام له ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن ميلان الإيطالي مهتم بضم نجم كريستال بالاس حيث يرغب اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لكن من الصعب التضحية بالراتب الكبير في السعودية.
ويرغب النصر في التعاقد مع أكثر من صفقة قوية من أجل الاستحقاقات المقبلة حيث تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف أصفر الرياض، سيعزز من أسهم النصر لضم أي لاعب عالمي لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.