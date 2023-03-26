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النادي اللندني يُراقب اللاعب الإيفواري في الصيف

عرض توتنهام هوتسبير يُهدد انتقال زاها إلى النصر والاتحاد

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
عرض توتنهام هوتسبير يُهدد انتقال زاها إلى النصر والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يفكر في ضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح الفريق الكروي الأول بنادي كريستال بالاس الإنجليزي.

بوتشيتينو يقترب من تدريب توتنهام

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن توتنهام يفكر في ضم النجم الإيفواري من كريستال بالاس كصفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، حيث ستتم هذه الصفقة في حال تولى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تدريب توتنهام خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي.

وكان النصر دخل في منافسة مع نادي الاتحاد لضم اللاعب الإيفواري، حيث قيل إن النصر سوف يتقدم بعرض مالي يصل إلى 9 ملايين يورو لإقناع نجم كريستال بالاس بالانضمام له ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر thesun

ميلان منافس جديد لضم زاها

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن ميلان الإيطالي مهتم بضم نجم كريستال بالاس حيث يرغب اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لكن من الصعب التضحية بالراتب الكبير في السعودية.

ويرغب النصر في التعاقد مع أكثر من صفقة قوية من أجل الاستحقاقات المقبلة حيث تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف أصفر الرياض، سيعزز من أسهم النصر لضم أي لاعب عالمي لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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