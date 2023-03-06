عطل يضرب منصة تويتر

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اشتكى بعض مستخدمي منصة التغريدات “تويتر” من صعوبة الوصول إلى الموقع وعدم القدرة على الولوج للحسابات الخاصة بهم على المنصة.
من جانبها، أعلنت تويتر عن وجود أعطال في المنصة.
ووفقًا لـ downdetector، تم تقديم ما يقرب من 9000 تقرير يشكو من أن Twitter لا يعمل بشكل صحيح من الساعة 4 مساءً يوم الاثنين (6 مارس)، فيما يتلقى بعض المستخدمين رسالة خطأ عندما يفتحون رابط Twitter، تقرأ: “لا تتضمن خطة API الحالية الخاصة بك الوصول إلى فتح الصور يرجي زيارة مركز المساعدة للحصول على معلومات أكثر”.
واشتكى الآلاف من مستخدمي الموقع من خروجهم من الموقع بشكل إجباري، وعدم قدرتهم على العودة، لاسيما عند استخدام تطبيق تويتر على الهواتف.
ومنذ أيام وفي واحدة من أكبر الأزمات التي مرت على موقع تويتر منذ حصول إيلون ماسك على ملكيته، واجه مستخدموه أول انقطاع واسع النطاق، الأربعاء الماضي، إذ تم إبلاغهم بعدم إمكانية إرسال التغريدات والرسائل المباشرة أو نشرها، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
ووصل للمستخدمين رسائل تبلغهم بتجاوزهم الحد اليومي لإرسال التغريدات، بينما أبلغ البعض بعدم إمكانية متابعة حسابات أخرى.
وكان قرار ماسك بتسريح أكثر من ثلثي موظفي تويتر منذ توليه الشركة، في نوفمبر الماضي، قد أثار مخاوف بشأن عدم قدرة الموظفين على الحفاظ على تشغيل الموقع وحل المشكلات بنفس الكفاءة المعهودة سابقًا.