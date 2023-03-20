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غازكو تعلن عن وظائف في عدة مجالات

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
غازكو تعلن عن وظائف في عدة مجالات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير عمليات الأعمال:

الواجبات والمسؤوليات:

  1. تطوير مبادرات لتحسين عمليات الأعمال المستمرة.
  2. تطوير أفضل الممارسات لتحسين عمليات الأعمال.
  3. تصميم وتطوير وتنفيذ العمليات التجارية لتحقيق أهداف المنظمة.
  4. المساعدة في تخطيط الميزانية وتخصيص الموارد والجدول الزمني لتنفيذ تحسينات العملية.
  5. تخطيط وتنفيذ ومراقبة تغييرات إجراءات العمل للمشاريع.
  6. المساعدة في اتخاذ قرارات العمل المتعلقة بتنفيذ النظام وتعديله وصيانته وما إلى ذلك.
  7. تطوير وصيانة وثائق عمليات الأعمال التي سيتم استخدامها كمرجع لإعداد حالات الاختبار ووثائق التدريب وما إلى ذلك.
  8. تحديث عمليات الأعمال لتلبية احتياجات العمل المتغيرة.
  9. تقديم التحليلات والحلول وحالات العمل إلى الإدارة العليا.
  10. التنسيق مع فريق متعدد الوظائف لتطوير متطلبات إجراءات العمل.
  11. المساعدة في تطوير الأدوات والقالب لدعم التسليم الناجح
  12. الحفاظ على وعي محدث بأحدث أساليب ومعايير BPM.
  13. يؤدي واجبات أو مهام أخرى ذات صلة حسب التوجيهات.

مدير الثقافة والمشاركة:

المؤهلات والخبرات:

  • ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • تعليم: بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال
  • الكفاءات: (تقنيًا) استراتيجيات وأنظمة الموارد البشرية

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 19 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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