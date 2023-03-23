فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال

قال فؤاد أنور نجم النصر والكرة السعودية السابق: إن اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتبط بارتداء القمصان الزرقاء، وذلك بعد تداول أنباء عن اقتراب الهلال من ضم النجم الأرجنتيني.

فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: ميسي ارتبط باللون الأزرق في باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين وبقي له شعار الهلال #المنتصف pic.twitter.com/itQlglwaDP — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 22, 2023

وتحدث أنور لـ برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية” قائلًا: “النجم الأرجنتيني ارتبط اسمه باللون الأزرق ارتدى قميص الأرجنتين وباريس سان جيرمان، بقي له فقط ارتداء قميص الهلال”.

صورة ميسي تفسخ عقد الهلال مع أحد الرعاة

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال اتخذ قرارًا بفسخ عقد رعايته مع أحد الرعاة، وذلك بعد نشره صورة للنجم ليونيل ميسي ألمحت إلى اقترابه من الانتقال إلى الهلال.

وكشف الإعلامي الرياضي معن القويعي المقرب من نادي الهلال كواليس فسخ العقد قائلًا: “خطوة رائعة ومهمة من إدارة الهلال بقيادة سعادة الرئيس فهد بن نافل ومن إدارة شركة الهلال الاستثمارية بقيادة الرئيس سلطان آل الشيخ في فسخها لعقد أحد الرعاة”.

وأضاف: “جمهور الهلال خط أحمر واللعب على وتر الرتويت وبث إشاعات لا تنطلي على كيان بحجم الهلال”.