فاحص مبانٍ: العمالة السائبة تتدرب على حساب المواطن دون رقابة

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كشف فاحص المباني المعتمد أحمد الخالدي، تفاصيل دخول العمالة السائبة والمخالفة في مجال المقاولات.
فيديو | فاحص المباني المعتمد أحمد الخالدي:
العمالة السائبة والمخالفة في مجال المقاولات يأتون للمملكة بتأشيرة سائق خاص ويتدربون على "حساب المواطن" ونسبتهم عالية جدا.. ولا رقابة عليهم#الراصد pic.twitter.com/qNzKozHFG3
— الراصد (@alraasd) March 9, 2023
وأوضح الخالدي، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن العمالة السائبة والمخالفة تأتي إلى المملكة بتأشيرة سائق خاص.
ولفت إلى أن المواطن يشتكي من ارتفاع الأسعار في المكاتب المعتمدة، على عكس العمالة السائبة المنتشرة بمحلات السباكة والكهرباء، وغيرها.
وتابع الخالدي: أنه لا يوجد رقابة على العمالة السائبة، التي تتدرب على حساب المواطن، بخلاف أن نسبتهم عالية جدًّا أمام المحلات.