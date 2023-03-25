فراس البريكان لـ رينارد بعد لقاء فنزويلا: هذا المركز أفضل لي من خيارك

وجه اللاعب فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، رسالة غير مباشرة إلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وذلك بعد خسارة الأخضر وديًّا أمام منتخب فنزويلا أمس الجمعة بنتيجة هدفين لهدف.

🎙️فراس البريكان – لاعب #المنتخب_السعودي:

افضّل اللعب كمهاجم صريح وقرار المدرب سبب تواجدي في مركز الجناح#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/fZywb3kwQL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023

وقال البريكان متحدثًا لـ قناة SSC: “صحيح أنا ألعب كما يقول المدرب ويحب، ولكن الجميع يعلم أن مركز المهاجم الصريح أفضل لي من مركز الجناح”.

وأضاف البريكان: “المدرب دائمًا ما يطلب منا الفوز، وهو قام بضم لاعبين جدد للتشكيل، وهذا هو قراره”.

المطالبة بإقالة رينارد

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الفنزويلي.

وظهر الأخضر بأداء باهت فنيًّا، تحت قيادة المدرب رينارد في أول ظهور دولي للأخضر بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة رينارد والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.

كذلك مالت آراء أخرى للتفكير في المدرب صالح المحمدي المدير الفني الأسبق لـ الأهلي كمدرب للمنتخب السعودي الأول.

ملخص مباراة السعودية ضد فنزويلا

وفي الشوط الأول من مباراة السعودية وفنزويلا، سجل المنتخب الفنزويلي الهدف الأول عبر اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ26، ثم عزز اللاعب سالومون روندون بالهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل سالم الدوسري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي، حيث سدد بقوة على يسار حارس فنزويلا في الدقيقة الـ72، حيث لم ينجح الحارس الفنزويلي في التعامل معها، لتُصبح النتيجة 2/ 1 للمنتخب الفنزويلي.