Icon

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب المخاطر الجسيمة لخلل بالنظام العام

فرنسا تحظر الاحتجاجات على قانون التقاعد

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
فرنسا تحظر الاحتجاجات على قانون التقاعد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حظرت شرطة فرنسا، اليوم السبت، إقامة الاحتجاجات في ميدان بباريس مقابل البرلمان، وذلك بعد ‏ليلتين من الاضطرابات احتجاجًا على فرض الحكومة إصلاحًا لقانون التقاعد، دون تصويت في مجلس ‏النواب.

وقالت شرطة العاصمة: بسبب المخاطر الجسيمة لخلل بالنظام العام، تم حظر جميع التجمعات على الطريق العام في ساحة الكونكورد، والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة الشانزليزيه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

المعارضة تهدد بسحب الثقة

وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.

وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردًا على هذه الخطوة.

فرنسا تحظر الاحتجاجات على قانون التقاعد

احتجاجات فرنسا

ويذكر أنه منذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور، كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجًا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليًا إلى 64 عامًا، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم