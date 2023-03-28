فرنسا تداهم 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبي وغسيل أموال

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قال مكتب الادعاء في فرنسا إنه يتم إجراء عمليات تحقيق في خمس مؤسسات مصرفية ومالية في باريس ومنطقة لاديفانس، اليوم الثلاثاء، كجزء من خمسة تحقيقات افتتحت في عام 2021 للاشتباه في التهرب الضريبي.
وقد أعلن مكتب المدعي المالي الوطني (PNF) في بيان صحفي أنه يؤكد المعلومات الواردة من لوموند.
وتأتي عمليات البحث هذه بعد ما كشفت عنه الصحيفة اليومية في عام 2018، عن مخطط احتيال يسمى CumCum، وهو مخطط ضريبي على أرباح الأسهم والذي قد تصل أضراره إلى أكثر من مائة مليار يورو.
وبحسب المدعي العام في فرنسا، فإن هذه العمليات ينفذها 150 محققًا من بيرسي و 16 قاضيًا فرنسيًا و 6 ألمان.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا اعتراضًا على قانون إصلاح معاش التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلًا من 62، كما تدعو النقابات العمالية إلى احتجاجات وإضرابات جديدة كل فترة، وشهدت تلك المظاهرات اندلاع اشتباكات بين الشرطة والأفراد بالإضافة إلى أعمال عنف وشغب.
وأدت كل تلك الإضرابات إلى إرجاء زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا، وتم تدمير الباب الخشبي الثقيل لقاعة مدينة بوردو الأنيقة بنيران أضرمها ليلة الخميس أشخاص شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها.