فيتوريا يطمح لبداية قوية بتصفيات أمم إفريقيا

يأمل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا في تحقيق انطلاقة قوية مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، وقيادته لتحقيق الفوز ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ويحتضن استاد الدفاع الجوي مباراة مصر ضد مالاوي، اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

وبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بهدف دون رد، ثم خسر أمام إثيوبيا بثنائية نظيفة، ويحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع بقية منتخبات المجموعة.

فيتوريا يسعى لتحقيق انطلاقة مميزة

وتُعد مباراة اليوم في تصفيات أمم إفريقيا هي المواجهة الرسمية الأولى لفيتوريا مع الفراعنة، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي، ويطمح في تحقيق انطلاقة قوية، خاصة أنه يملك سجلاً مميزًا في مباراته الرسمية الأولى مع الفرق التي دربها.

وقاد فيتوريا، فريق سي دي فاتيما للفوز على نظيره ريال سبورت بنتيجة 4\1 في دوري الدرجة الثالثة موسم 2006\ 2007، كما قاد باكوس فيريرا للفوز على سبورتنج لشبونة بهدف دون رد في موسم 2010\ 2011.

وفي أول مباراة رسمية لفيتوريا مع جيماريش، فاز على مضيفه ناسيونال بنتيجة 4\1 في موسم 2011\ 2012، فيما خسر في انطلاقته مع بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة بهدف دون رد في موسم 2015\ 2016.

ونجح فيتوريا في قيادة النصر للفوز على الأنصار بخماسية دون رد في كأس الملك موسم 2018\ 2019، وخسر مع سبارتاك موسكو ضد روبن كازان بهدف دون رد في موسم 2021\ 2022.