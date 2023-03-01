فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

قالت مجموعة من العلماء إن سلالة إنفلونزا الطيور قد تطورت لتصيب البشر، وبالفعل، أدى الفيروس إلى وفاة فتاة في كمبوديا بعد أن أصابها، في أحدث علامة مقلقة تخص المرض.

وقال العلماء الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف إن الأمر يحتاج إلى معالجة بقلق بالغ، مضيفين أنه كانت هناك بعض المؤشرات على أنه كان ينتشر بالفعل بين الناس بناءً على طفراته الجديدة.

أول ضحية بفيروس إنفلونزا الطيور

أصبحت الفتاة البالغة 11 عامًا، من مقاطعة بري فينج ، أول ضحية في العالم لفيروس H5N1 وذلك عند وفاتها الأسبوع الماضي، كما ثبتت إصابة والدها أيضًا بالفيروس لكن لم تظهر عليه أعراض.

وحذر خبير الأمراض الذي قاد الفريق في معهد باستور في كمبوديا لحل شفرة التسلسل الجيني للفيروس، الدكتور إريك كارلسون، إنه يختلف عن ذلك المأخوذ من الطيور.

وقال لشبكة سكاي نيوز: هناك بعض المؤشرات على أن هذا الفيروس قد انتقل إلى الإنسان، مضيفًا: في أي وقت تدخل هذه الفيروسات إلى مضيف جديد، سيكون لديها بعض التغييرات التي تسمح لها بالتكاثر بشكل أفضل قليلاً أو من المحتمل أن ترتبط بالخلايا في الجهاز التنفسي لدينا بشكل أفضل قليلاً.

مخاوف من تحول الفيروس لجائحة

وأضاف: مجرد الدخول إلى مضيف جديد يسمح للفيروس بإيجاد طريق جديد للبقاء على قيد الحياة وبالتالي يتحور لشكل جديد وهو ما يمثل خطورة على البشر، وإذا استمر الأمر بالشكل المتوقع فإن هناك مخاوف من أنه سيتحول لجائحة.