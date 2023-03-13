فيلم The Whale يحصد جائزتي أوسكار

حصل فيلم The Whale على جائزتين في حفل الأوسكار 2023، حيث فاز الممثل الأمريكي براندن فرايزر بجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، بجانب الفوز بأفضل مكياج وتصفيف شعر.

وقال ريندان فريزر بعد حصد الجائزة: أشكر شركة A24 لإنتاج فيلم جريء كهذا، أنا ممتن للمخرج دارين أرونوفسكي والكاتب سامويل هانتر.

قصة فيلم The Whale

يدور فيلم The Whale حول محاولة مدرس اللغة الإنجليزية المنعزل إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنعزلة، ما يجعله يواجه بعض العقبات التي يحاول تخطيها، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و57 دقيقة.

والعمل من بطولة بريندان فريزر، سادي سينك، تاي سيمبكينز، هونج تشاو، سامانثا مورتون، ساتيا سريدهاران، جيسي سينك، وقد حقق فيلم إيرادات وصلت إلى 35 مليونًا و987 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه في 9 ديسمبر 2022.

منافسو ريندان فريزر على الأوسكار

وتغلب بريندان فريزر على الممثل أوستن باتلر الذي كان مرشحًا للجائزة عن فيلم Elvis، وأيضًا الممثل العالمي كولين فاريل الذي كان مرشحًا عن دوره بفيلم The Banshees of Inisherin، والممثل العالمي بول ميسكال المرشح عن فيلم Aftersun، وأيضًا بيل ناي الذي كان مرشحًا عن فيلم Living.

كما فاز فريق فيلم The Whale بجائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر في حفل أوسكار 2023، بعدما نجحوا في تحويل الممثل بريندان فريزر إلى تشارلي، الشخص المكتئب صاحب الجسد الممتلئ.