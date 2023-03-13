فيلم The Whale يحصد جائزتي أوسكار

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
حصل فيلم The Whale على جائزتين في حفل الأوسكار 2023، حيث فاز الممثل الأمريكي براندن فرايزر بجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، بجانب الفوز بأفضل مكياج وتصفيف شعر.
وقال ريندان فريزر بعد حصد الجائزة: أشكر شركة A24 لإنتاج فيلم جريء كهذا، أنا ممتن للمخرج دارين أرونوفسكي والكاتب سامويل هانتر.
يدور فيلم The Whale حول محاولة مدرس اللغة الإنجليزية المنعزل إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنعزلة، ما يجعله يواجه بعض العقبات التي يحاول تخطيها، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و57 دقيقة.
والعمل من بطولة بريندان فريزر، سادي سينك، تاي سيمبكينز، هونج تشاو، سامانثا مورتون، ساتيا سريدهاران، جيسي سينك، وقد حقق فيلم إيرادات وصلت إلى 35 مليونًا و987 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه في 9 ديسمبر 2022.
وتغلب بريندان فريزر على الممثل أوستن باتلر الذي كان مرشحًا للجائزة عن فيلم Elvis، وأيضًا الممثل العالمي كولين فاريل الذي كان مرشحًا عن دوره بفيلم The Banshees of Inisherin، والممثل العالمي بول ميسكال المرشح عن فيلم Aftersun، وأيضًا بيل ناي الذي كان مرشحًا عن فيلم Living.
كما فاز فريق فيلم The Whale بجائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر في حفل أوسكار 2023، بعدما نجحوا في تحويل الممثل بريندان فريزر إلى تشارلي، الشخص المكتئب صاحب الجسد الممتلئ.