قائد قوات التحالف: المملكة مستمرة في دعم الأشقاء اليمنيين

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استقبل قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشيخ عبداللطيف القبلي أحد رموز قبيلة مراد، ومن المشايخ البارزين في اليمن.
وقدم قائد القوات المشتركة خلال اللقاء خالص تعازيه في وفاة أحد أبنائه الذي استشهد في عدن مؤخرًا.
كما أكد الفريق أول الأزيمع استمرار المملكة وقيادتها في دعم الأشقاء اليمنيين حكومة وشعبًا، مشددًا على روابط الأخوة الصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين.
وفي وقت سابق، وبتوجيهات من قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات للمشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمى وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية بزيارة للعميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي بمقر قيادة قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.