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القحطاني رئيسًا للجهاز العسكري

قرارات من عبدالله بن بندر بتعيين وتكليف في إدارات بـ وزارة الحرس الوطني

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
قرارات من عبدالله بن بندر بتعيين وتكليف في إدارات بـ وزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، قرارات تعيين عدد من المسؤولين عسكريين ومدنيين في مفاصل وقطاعات الوزارة؛ بهدف مواصلة التطوير وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل القرارات

وجاءت القرارات كالتالي:

تكليف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني رئيسًا للجهاز العسكري، وتكليف اللواء الطيار الركن فهد بن عبدالله بن سعيدان نائبًا لرئيس الجهاز العسكري ورئيس مجلس برنامج شبكة الاتصالات، وتعيين اللواء الركن سعيد بن مشبب الشهراني رئيس هيئة التعليم والتدريب.
كما شملت القرارات، تعيين اللواء الركن عايد بن عبدالله العصيمي قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، وتعيين اللواء الركن صالح بن عبدالكريم العريفي مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الشرقي، وتعيين اللواء الطيار الركن محمد بن سيف السيف رئيس هيئة طيران الحرس الوطني.
وأيضًا تعيين اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الغربي، وتعيين اللواء محمد بن ثامر السبيعي رئيس هيئة الاستخبارات، وتعيين المهندس أسامة بن إبراهيم الراشد مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات، وكذلك تكليف المهندس ماجد بن فهد العبدالكريم مشرفًا عامًّا على الخدمات الرقمية والتقنية للوزارة والجهات التابعة لها، وتكليف فهد بن عثمان المزروع مديرًا عامًّا للإدارة العامة للميزانية، تكليف المهندس فهد بن عبدالله العياف مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى عمله وكيلًا للحرس الوطني لشؤون المشاريع.

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