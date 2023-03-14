قصة أول جواز سفر سعودي باسم الأمير فيصل

نشرت قناة “العربية السعودية” تقريرًا مصورًا حول أول من حمل جواز سفر سعودي في تاريخ المملكة.

من أول شخص حصل على الجواز السعودي؟ @H_alsufayan pic.twitter.com/svnQILhZxj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 14, 2023

وأوضح التقرير المصور أن جواز السفر كُتب عليه مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها قبل تكوين المملكة، مشيرًا إلى أن أول من حمل جواز سفر هو نائب الملك في الحجاز حينذاك الأمير فيصل بن عبد العزيز .

كما نشر التقرير صورة لهوية الملكة “عفت” عندما قدمت من تركيا إلى المملكة، حيث كتبت على الهوية الحرف العثماني باللغة العربية، ثم تغير بعدها إلى الحرف اللاتيني.

قصة أول جواز سفر

وفي وقت سابق، كشف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن الجواز محفوظ ضمن مقتنيات المركز.

ووفقا لصورة الجواز التي نشرها المركز عبر حسابه بـ “تويتر”، فقد حمل جواز سفر الفيصل رقم 7113، ودوّنت عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة “حضرة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز”، وحمل الجواز تاريخ انتهاء العمل المدون بيوم 26 صفر 1346هـ الموافق 3 سبتمبر 1927، كما تضمن جواز السفر أوصاف الملك فيصل، وسنة ومحل الميلاد، والطول، ولون الشعر، ولون العينين، ولون البشرة، وشكل الوجه، وتوقيعه.

وكانت مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، قد تأسست بعد أن قامت سلطنة نجد وملحقاتها بضم مملكة الحجاز في عقد العشرينات من القرن العشرين تحت قيادة سلطان نجد الملك عبدالعزيز بن سعود، ونصب ملكاً على الحجاز في الحرم المكي يوم 8 يناير 1926.

وبعدها في يوم 29 يناير 1927 أعلن نفسه ملكاً على نجد أيضا بدلاً من لقب السلطان، بعد معاهدة جدة بين الحكومة البريطانية ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها سنة 1927، واعترفت فيها المملكة المتحدة وبملكها عبدالعزيز، حيث تم الإعلان الرسمي ملكاً على مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وفي 23 سبتمبر 1932 تم توحيد المملكة تحت مسمى جديد وهو المملكة العربية السعودية.