قصة سقوط سيليكون فالي بنك استغرقت 48 ساعة

تشغل قصة انهيار مصرف سيليكون فالي بنك الأوساط الاقتصادية وحتى الأشخاص العاديين غير المرتبطين بالمجال؛ لأنه يُعد أكبر إفلاس في السوق المصرفي الأمريكية في آخر 15 عامًا، وقد ترك عملاءه ومستثمريه في طي النسيان.

ويواجه البنك أزمة في رأس المال وقد سيطر عليه المنظمون الفيدراليون، علمًا بأن آخر سقوط مدوٍ مثل هذا كان واشنطن ميوتشوال في عام 2008.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، إليك ما نعرفه عن انهيار سيليكون فالي بنك وما قد يحدث بعد ذلك.

ما هو SVB؟

تأسس عام 1983، وتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة، وقدم التمويلات لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية.

في حين أنه غير معروف نسبيًا خارج وادي السيليكون إلا أنه يُعد من بين أكبر 20 بنكًا تجاريًا أمريكيًا، حيث بلغ إجمالي الأصول 209 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).

لماذا فشل سيليكون فالي بنك؟

بحسب CNN فإن البنك واجه قصة سقوط كلاسيكية، بجانب عدة عوامل كانت خارجة عن سيطرته، فأولاً، كان هناك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ في رفع أسعار الفائدة قبل عام لترويض التضخم، فقد تحرك بقوة وقد أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى استنفاد زخم أسهم التكنولوجيا التي استفادت منها SVB، بعبارة أخرى مبسطة: كانت أسعار الفائدة مشجعة أكثر من الاقتراض للشركات التكنولوجية.

وفي الوقت نفسه، أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تآكل قيمة السندات طويلة الأجل التي التهمتها SVB والبنوك الأخرى خلال حقبة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وشبه الصفرية. كانت محفظة سندات SVB التي تبلغ قيمتها 21 مليار دولار تحقق عائدات بمتوسط 1.79٪ بينما يبلغ عائد سندات الخزانة الحالي لمدة 10 سنوات حوالي 3.9%.

في الوقت نفسه، بدأ رأس المال الاستثماري في النضوب، مما أجبر الشركات الناشئة على سحب الأموال التي تحتفظ بها SVB، لذلك كان البنك يجلس على جبل من الخسائر غير المحققة في السندات ذلك بينما كانت وتيرة سحب العملاء تتصاعد وهو ما أدى لبداية النهاية التي استغرقت 48 ساعة فقط.

حالة من الذعر

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت SVB أنها باعت مجموعة من الأوراق المالية بخسارة، وأنها ستبيع أيضًا 2.25 مليار دولار من الأسهم الجديدة لدعم ميزانيتها العمومية، أثار ذلك حالة من الذعر بين شركات رأس المال الاستثماري الرئيسية ونصحت الشركات بسحب أموالها من البنك.

بدأ سهم البنك في التراجع صباح يوم الخميس وبحلول فترة ما بعد الظهر كان يسحب أسهم البنوك الأخرى معه حيث بدأ المستثمرون يخشون تكرار الأزمة المالية 2007-2008.

بحلول صباح يوم الجمعة، توقف التداول في أسهم سيليكون فالي بنك SVB وتخلى البنك نفسه عن الجهود المبذولة لزيادة رأس المال بسرعة أو العثور على مشتر، وتدخل المنظمون في ولاية كاليفورنيا، وأغلقوا البنك ووضعوه في الحراسة القضائية تحت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية.

هل تأثير الدومينو وارد؟

على الرغم من الذعر الأولي في وول ستريت، إلا أن المحللين قالوا إن انهيار سيليكون فالي بنك من غير المرجح أن يؤدي إلى إحداث نوع من تأثير الدومينو الذي اجتاح الصناعة المصرفية خلال الأزمة المالية.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز: النظام يتمتع بالسيولة ورأس مال جيد كما كان في أي وقت مضى، البنوك التي تعاني الآن من المتاعب أصغر بكثير من أن تشكل تهديدًا حقيقيًا للنظام الأوسع.

طريق صعب

في حين أن العدوى الأوسع نطاقًا غير مرجحة، إلا أن البنوك الأصغر المرتبطة بشكل غير متناسب بالصناعات التي تعاني من ضائقة مالية مثل التكنولوجيا والعملات المشفرة قد تكون في طريق صعب، وفقًا لإيد مويا، كبير محللي السوق في Oanda.

قال مويا يوم الجمعة: كان الجميع في وول ستريت يعلمون أن حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي في النهاية إلى كسر شيء ما، والآن يؤدي ذلك إلى انهيار البنوك الصغيرة.

وتبيع مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) عادةً أصول البنوك المنهارة إلى بنوك أخرى وهو ما سيحدث مع سيليكون فالي بنك.