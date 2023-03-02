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في النهاية سلم نفسه للشرطة ويواجه حكمًا بالسجن من 3 لـ 10 أعوام

قصة صيني اختبأ بمغارة 14 عامًا بعد سرقة 22 دولارًا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
قصة صيني اختبأ بمغارة 14 عامًا بعد سرقة 22 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

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نفذ شاب من مقاطعة هوبي الصينية هجومًا على محطة وقود، وبعد تهديد العاملين فيها بالسلاح تمكن من سرقة مبلغ 156 يوان (ما يعادل 22 دولارًا أمريكيًّا) وفر هاربًا من الشرطة إلى منطقة أحراش نائية، واختبأ في مغارة معزولة لمدة 14 عامًا.

تفاصيل عملية السطو

وبحسب وسائل إعلامية صينية، فإن ليو موفو، كان في منتصف الثلاثينات من عمره عندما نفّذ عملية السطو مع شريكين آخرين عام 2009.

واشترى الشركاء وجبات طعام، وتقاسموا ما تبقى من المال بينهم، والذي لم يتعدَّ الـ 4 دولارات للواحد.

واعتقلت الشرطة شريكي موفو، بعد عملية السطو بأيام؛ ما دفعه للهروب خوفًا من إلقاء القبض عليه أيضًا.

مغارة معزولة

ولجأ موفو لمغارة معزولة تقع في أحراش نائية، ليمضي سنوات شبابه هاربًا، ويعيش في خوف دائم، ويلتقط الطعام من الأشجار البرية، متنقلًا مع مجموعة من الكلاب الضالة لحمايته من الحيوانات المفترسة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كان موفو يتسلل في مواسم الأعياد الشعبية إلى قريته لرؤية عائلته لدقائق فقط، والحصول على بعض الطعام منهم.

حكم بالسجن

وفي يناير الماضي، قرر موفو الذي يبلغ اليوم من العمر 50 عامًا تسليم نفسه للشرطة، آملًا أن يعود لحياته الطبيعية بين عائلته.

ولم تسقط الجريمة، رغم مرور كل تلك السنوات، بالتقادم أمام القضاء الصيني، فهو الآن يواجه حكمًا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 أعوام بسبب حيازته لسلاح خطير خلال تنفيذ عملية السطو عام 2009.

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