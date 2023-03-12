قطط متوحشة تهدد الحياة البرية بأستراليا

أصبحت أستراليا تواجه مشكلة مع القطط البرية والمنزلية، مع الاعتقاد بأنها تهدد مليارات الكائنات الحية كل عام، والعديد منها مهدد بالانقراض.

أزمة القطط

وخلال ندوة عقدت على مدار يومين في بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية، ناقش خبراء أزمة القطط وسبل مواجهتها.

وأشارت البروفيسورة سارة ليج، من الجامعة الوطنية الأسترالية، إلى أن القطط كانت السبب الرئيسي في انقراض ثلثي الثدييات في أستراليا، من أصل 33 نوعًا فُقدت منذ الاستعمار.

معدل انقراض هائل

ولفتت ليج أن هذا معدل انقراض هائل، حيث لا يمكن رؤية ذلك يتكرر في أي مكان آخر في العالم، وفقًا لبي بي سي، موضحة: “ما زالت القطط مسؤولة عن تراجع الثدييات حتى يومنا هذا، وهناك 8 أنواع من الكائنات الحية تعيش الآن فقط في المناطق الخالية من القطط، وهي إما جُزر أو مناطق مسيّجة في البر الرئيسي لأستراليا”.

وأردفت: “يدرك الكثير من الأستراليين مدى الحاجة إلى تقليل تأثير القطط، لكن اتباع نهج موحد سيساعد بشكل كبير.. إذا كنت مالكًا لقط أليف في أستراليا، فهذا أمر محيّر لأنك ستواجه قوانين عديدة، وذلك يتوقف على مكان إقامتك، والخطوة التالية تتمثل في محاولة مواءمة كل هذه القوانين وتسهيل اقتناء القطط من وجهة نظر حكومات الولايات”.

انقراض حيوانات محلية

ولفتت ليج إلى أنه مع تراجع القطط يمكن الحد بشكل كبير من انقراض حيوانات محلية مثل الكنغر ليسير والكنغر الصاخب وفأر البندق الغربي.