كريستيانو رونالدو ردًا على المطوع: شكرًا وأتمنى لك التوفيق

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رد قائد منتخب البرتغال وفريق النصر، كريستيانو رونالدو على رسالة أسطورة كرة القدم الكويتية، بدر المطوع، بعدما أصبح الأكثر مشاركة مع المنتخبات.
وكان رونالدو قد بدأ بشكل أساسي في مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات بـ197 مواجهة دولية، متجاوزًا بدر المطوع صاحب الـ196 لقاء.
وكتب المطوع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “فخور جدًا لتمثيل منتخب بلدي في 196 مباراة، وسعيد بأن الرقم العالمي أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو المحبوب لدى جميع لاعبي العالم.. أتمنى لك الأفضل”.
وقام كريستيانو رونالدو بالرد على رسالة المطوع، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “شكرا على كلماتك.. إنه من الشرف أن أكون أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات.. أتمنى لك الأفضل أيضًا”.
وبدأ منتخب البرتغال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بتحقيق الفوز على ليشتنشتاين بأربعة أهداف دون رد، بينهم ثنائية لرونالدو، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أيسلندا.