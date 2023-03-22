كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي: سيصبح بين أفضل 5 دوريات بالعالم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر أن استمرار التطور في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ستجعله بين أفضل 5 دوريات حول العالم في المستقبل.

تعليق رونالدو على الدوري السعودي

وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال وليشتنستاين قائلًا: “الدوري السعودي ليس مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني ولكنني معجب كثيرًا بتطوره وإذا استمر في التطور سيكون بين أفضل 5 دوريات في العالم”.

وتابع رونالدو: “لن أعتزل دوليًّا لأنني أريد التواجد مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026”.

إنجاز ينتظره الدون

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Corriere Dello Sport الإيطالية: إن رونالدو سيكون أكثر لاعب مشاركة على المستوى الدولي برصيد 197 مباراة دولية، في حال شارك أمام منتخب ليشتنشتاين.

وسيلعب المنتخب البرتغالي غدًا أمام ليشتنشتاين في تمام الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وستلعب البرتغال ضد منتخب لوكسمبورج مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024.