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بعد وصوله للمباراة الـ197

كريستيانو رونالدو: فخور بكوني الأكثر مشاركة مع المنتخبات

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
كريستيانو رونالدو: فخور بكوني الأكثر مشاركة مع المنتخبات
المواطن - فريق التحرير

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أعرب قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه خلال مشاركته في مواجهة ليشتنشتاين.

كريستيانو رونالدو الأكثر مشاركة

وبدأ كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات بـ197 مواجهة دولية، متجاوزًا الكويتي بدر المطوع صاحب الـ196 لقاء.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

ونشر رونالدو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا له من مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين، وأعرب عن سعادته بالعودة للعب مع المنتخب وتحقيق رقم مميز.

وعلق كريستيانو رونالدو، قائلًا: “لدي العديد من المشاعر الطيبة للعودة للعب مرة أخرى والتسجيل لمنتخبنا وفي ملعب خاص بالنسبة لي.. فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق على مستوى المنتخبات”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

فوز منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين

ولعب منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين بالأمس، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، ونجح برازيل أوروبا في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد، بينهم ثنائية لرونالدو.

ورفع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة، وبفارق الأهداف عن البوسنة التي فازت على أيسلندا بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل سلوفاكيا ولوكسمبورج سلبيًا.

منتخب البرتغال
لاعبو المنتخب – المصدر @Cristiano
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