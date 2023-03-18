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كريستيانو رونالدو يدعم يونايتد لتحقيق إنجاز مميز

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
كريستيانو رونالدو يدعم يونايتد لتحقيق إنجاز مميز
المواطن - فريق التحرير

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يدعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو تحقيق إنجاز مميز الموسم الحالي.

كريستيانو رونالدو يحلم بتتويج يونايتد

ويحلم رونالدو بفوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، وذلك بعد أن نجح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي، وضرب موعدًا مع إشبيلية.

ولفت برنامج “كوارتو”، إلى أن لقب الدوري الأوروبي غائبًا عن خزائن بطولات كريستيانو رونالدو ونجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كريستيانو رونالدو وميسي
رونالدو وميسي – المصدر marca

وأضاف: “لكن إذا نجح مانشستر يونايتد في حصد اللقب القاري هذا الموسم، فإنه سينضم إلى سجل إنجازات رونالدو، الذي ارتدى قميصه في عدة مباريات بالبطولة في الموسم الحالي”.

وتابع البرنامج الإسباني: “من غير المحتمل أن يرسل مانشستر يونايتد، ميدالية إلى كريستيانو رونالدو، حال التتويج بلقب الدوري الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يمنح الفائز 40 ميدالية فقط”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

الانضمام إلى النصر

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقده مع رونالدو قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، ثم انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صفقة انتقال حر في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، حيث ساهم في تسجيل 10 أهداف حتى الآن، بعدما نجح في هز الشباك 8 مرات وصنع هدفين آخرين.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl
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