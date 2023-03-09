كريستيانو رونالدو يُغادر ملعب الجوهرة غاضبًا

غادر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، ملعب الجوهرة المشعة غاضبًا بعد خسارة فريقه أمام نادي الاتحاد مساء اليوم في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان رونالدو حيا جماهير النصر التي تواجدت في مدرجات ملعب الجوهرة، ثم غادر غاضبًا وحاول عبدالإله العمري مدافع النصر تهدئته، لكن النجم البرتغالي لم يستجب.

يذكر أن البرازيلي رومارينيو كان سجل هدف الفوز لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.