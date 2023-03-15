كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال

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يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قد اقترب من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء: “توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي مع بنزيما، بشأن تجديد تعاقده حتى صيف عام 2024″.
ولفتت “ليكيب”، إلى أن ريال مدريد يعتبر كريم بنزيما من العناصر المؤثرة ليس فقط داخل الملعب، وإنما خارجه أيضًا، وذلك بسبب دوره القيادي وشخصيته.
وأضافت الصحيفة الفرنسية: “بنزيما التقى مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز قبل أيام قليلة، وتوصلا لاتفاق بشأن التجديد حتى 2024، على أن يتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي، خلال الأسابيع المقبلة”.
وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرًا بشأن إمكانية سماح ريال مدريد لبنزيما بالرحيل، نظرًا لتراجع مستواه، وغيابه عن عدد كبير من مباريات الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، بسبب الإصابة.
وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت تقارير أنه تلقى عرضًا من النصر للانضمام إلى صفوفه، واللعب مجددًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.