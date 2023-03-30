Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب عدد الأهداف الدولية

كيليان مبابي يثير قلق جيرو

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
كيليان مبابي يثير قلق جيرو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى مهاجم ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو قلقه من مطاردة نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على صدارة هدافي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

جيرو يخشى مبابي

وتحدث جيرو عبر قناة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قائلًا: “طموحي هو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف حتى لا يتمكن مبابي من اللحاق بي قريبًا”.

وأصبح جيرو صاحب الـ36 عامًا، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعدما تجاوز النجم السابق تييري هنري خلال مشاركته في كأس العالم 2022.

أوليفيه جيرو وكيليان مبابي
أوليفييه ومبابي – المصدر @FrenchTeam

منافسة قوية بين الثنائي

وبدأ مهاجم ميلان مسيرته مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في نوفمبر عام 2011، وخاض خلالها 121 مباراة، ونجح في تسجيل 53 هدفًا، فيما يملك كيليان مبابي سجلًا تهديفيًا مميزًا.

أوليفيه جيرو
النجم الفرنسي – المصدر @fifaworldcup_ar

وخاض كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، 67 مباراة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتمكن من تسجيل 38 هدفًا، كما حصل مؤخرًا على شارة القيادة، بعد اعتزال العديد من النجوم عقب انتهاء منافسات مونديال قطر 2022.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم