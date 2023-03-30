كيليان مبابي يثير قلق جيرو

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أبدى مهاجم ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو قلقه من مطاردة نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على صدارة هدافي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.
وتحدث جيرو عبر قناة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قائلًا: “طموحي هو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف حتى لا يتمكن مبابي من اللحاق بي قريبًا”.
وأصبح جيرو صاحب الـ36 عامًا، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعدما تجاوز النجم السابق تييري هنري خلال مشاركته في كأس العالم 2022.
وبدأ مهاجم ميلان مسيرته مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في نوفمبر عام 2011، وخاض خلالها 121 مباراة، ونجح في تسجيل 53 هدفًا، فيما يملك كيليان مبابي سجلًا تهديفيًا مميزًا.
وخاض كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، 67 مباراة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتمكن من تسجيل 38 هدفًا، كما حصل مؤخرًا على شارة القيادة، بعد اعتزال العديد من النجوم عقب انتهاء منافسات مونديال قطر 2022.