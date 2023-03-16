لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم

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أوضح استشاري الجلدية د. ظافر بن حافظ حقيقة المزاعم المتعلقة بالكوارع وزيادة الكولاجين بالجسم.
فيديو | استشاري الجلدية د. ظافر بن حافظ يفند مقولة "الكوارع تفيد في زيادة الكولاجين بالجسم" ويقول:
كريم في الصيدلية لا تتجاوز قيمته 17 ريالا يعتبر المحفز الأشهر على مستوى العالم#الراصد pic.twitter.com/2cVHUSnavW
— الراصد (@alraasd) March 15, 2023
وقال ابن حافظ خلال مداخلة لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الكولاجين هو بروتين يتم إنتاجه ذاتيًّا في الجسم، ويصعب الحصول عليه من مصدر نباتي أو حيواني عن طريق الفم، ولا علاقة له بالكوارع.
وأكد أن الطعام غير الصحي والتدخين والتعرض للشمس يؤدي إلى زيادة تكسر الكولاجين، بينما يؤدي كريم فيتامين أ الموضعي إلى تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد ويتوفر بسعر رخيص.