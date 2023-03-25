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يمكن ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي

لا يُنصح بممارسة الرياضات العنيفة قبل الإفطار

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
لا يُنصح بممارسة الرياضات العنيفة قبل الإفطار
المواطن - فريق التحرير

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نصح المدرب الرياضي عبد المحسن المرغلاني، بعدم ممارسة الرياضات العنيفة أو التي تتطلب الجهد قبل الإفطار، لمن يعاني من مشاكل صحية، موضحاً أنه يمكن ممارسة التمرينات الخفيفة مثل المشي.

اختيار وقت التمرين

وأضاف المرغلاني لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن لبعض الناس الذين ليس لديهم وقت للتمرين سوى قبل الإفطار، ممارسة الرياضة، بشرط عدم معاناتهم من مشاكل صحية مثل الدوخة، إضافة إلى انتهاء فترة التمرين قبل الإفطار مباشرة.

وأضاف أن اختيار وقت التمرين يعتمد على الشخص نفسه، لكن من ناحية الأداء البدني فالأفضل ممارسة التمرينات بعد الإفطار، حيث يكون الجسم قد أخذ كفايته من الغذاء ولا يعاني من الجفاف.

 

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