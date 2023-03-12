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كانوا قد وصولوا على متن قوارب الموت

لحظة إنقاذ خفر السواحل الإيطالي آلاف المهاجرين في البحر

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
لحظة إنقاذ خفر السواحل الإيطالي آلاف المهاجرين في البحر
المواطن - فريق التحرير

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تمكن خفر السواحل بمساعدة البحرية الإيطالية من إنقاذ آلاف المهاجرين واللاجئين من الغرق من خلال عشرات عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وصول آلاف المهاجرين في 5 أيام

وتم إنقاذ 1800 شخص كانوا على متن القوارب المنكوبة، ورافقت السلطات قاربًا خشبيًا كبيرًا يحمل حوالي 500 شخص إلى ميناء كروتوني في كالابريا، وبعد ساعات قليلة، أحضرت سفينة حرس السواحل الإيطالية 584 شخصًا إلى الشاطئ.

ومنذ الأربعاء الماضي سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من أربعة آلاف شخص إلى إيطاليا، ومنذ ذلك الحين يواصل خفر السواحل الشروع في عمليات إنقاذ مختلفة، ويأتي ذلك فيما تواصل الحكومة الإيطالية مساعيها للتصدي للهجرة إذ أقرت عقوبات أكثر صرامة لمهربي البشر وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية.

وأفاد مسؤولون محليون إنه جرى إنقاذ مئتي مهاجر، اليوم الأحد، قبالة ساحل صقلية وسيتم نقلهم بحرًا إلى كاتانيا في وقت لاحق اليوم، وفي المقابل، تم انتشال جثة فتاة ليصل عدد القتلى إلى 74 شخصًا ويعتقد أن 30 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم.

 لحظة انقاذ خفر السواحل الإيطالي آلاف المهاجرين في البحر

ويحقق مدعون فيما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية أن تفعل المزيد لتجنب الكارثة، لكن رفضت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذا التلميح وألقت باللوم كاملا على مهربي البشر.

ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين

وأقرت حكومتها الخميس عقوبات بالسجن أكثر صرامة لمهربي البشر وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية، غير أن عدد المهاجرين ارتفع بشكل كبير على الرغم من تلك الإجراءات ووصل حتى الآن حوالي 17 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب مقارنة بستة آلاف في نفس الفترة عام 2022.

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