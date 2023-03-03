لحظة اشتعال سيارة بالكامل وسط الصحراء

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة احتراق سيارة في وسط الصحراء.

ويظهر المقطع الفيديو، سير سيارة هايلوكس في الصحراء، ولكن يبدو أن السائق تفاجأ بمنطقة منخفضة أمامه.

وبحسب الفيديو، اشتعلت النيران في السيارة بالكامل، ولم يحاول أحد الاقتراب منها بسبب ألسنة اللهب وتصاعد الدخان في السماء.

“المواطن” لم يتسنى لها التأكد من صحة الفيديو المتدول أو تفاصيل الواقعة.