لحظة انسياب الشلالات من سفوح مرتفعات مركز الزيتة بتبوك

رسمت شلالات الأمطار التي هطلت أمس على مركز الزيته التابع لمنطقة تبوك لوحة جمالية ومناظر خلابة لحظات انسيابها من المرتفعات الجبلبة التي يضمها المركز.

لوحة جمالية جذابة

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك جمال الشلالات لحظات انحدارها من سفوح الجبال الشاهقة مكونة لوحة جمالية مضفية عنصر جذب للزائرين من أهالي المنطقة وللسياح وموردًا للعديد من الطيور والكائنات الفطرية المستوطنة بالمنطقة أو المهاجرة عبرها.

ويُعد محيط المركز الذي يبعد عن مدينة تبوك 150 كيلو مترًا الوجهة المفضلة لهواة رياضة الهايكنج، ولمحبي الرحلات والتخييم والمغامرات لتنوع طبيعته الجيولوجية، التي تضم الجبال والرمال والأودية والسهول متعددة الألوان.