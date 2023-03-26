أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني، قبل محاولة هروبها من ساحة المعركة.

ورصد الفيديو، محاولة هروب الدبابة الروسية من المعركة، إلا أن الصاروخ الأوكراني أصابها بشكل مباشر، لتنفجر وتشتعل.

وتصاعد الدخان من الدبابة الروسية بعد استهدافها، لتحاول السير مجددًا لكنها تضررت بشكل كبير.

الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك في خضم الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ أكثر من عام، وتعرضت خلالها البنية التحتية العسكرية لموسكو وكييف لهجمات ضخمة.

واتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراء الهجمات على البنية التحتية العسكرية الروسية خلال الحرب.