لحظة ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، اليوم السبت، أن بركان ميرابي ثار مسببًا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.

Mount #Merapi erupted on the island of #Java in #Indonesia. pic.twitter.com/T75xMMLFsV

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2023