لحظة ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، اليوم السبت، أن بركان ميرابي ثار مسببًا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.
Mount #Merapi erupted on the island of #Java in #Indonesia. pic.twitter.com/T75xMMLFsV
— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2023
وأفادت السلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة ثار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي الإندونيسي، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.
وقال البيان إنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.
ويعد ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترًا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وكان بالفعل مصنفت عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.
وقال مسؤول في مركز مراقبة محلي إنه لم يتم إجلاء سكان بسبب البركان. وأضاف: “حدث هذا لمرة واحدة فقط عندما وقعت 5 إلى 6 انهيارات أرضية. إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من 7 كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء”.
تقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.
وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصًا.