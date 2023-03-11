لحظة ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، اليوم السبت، أن بركان ميرابي ثار مسببًا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.

لحظة ثوران البركان

وأفادت السلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة ثار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي الإندونيسي، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.

وقال البيان إنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.

بركان ميرابي

ويعد ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترًا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وكان بالفعل مصنفت عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وقال مسؤول في مركز مراقبة محلي إنه لم يتم إجلاء سكان بسبب البركان. وأضاف: “حدث هذا لمرة واحدة فقط عندما وقعت 5 إلى 6 انهيارات أرضية. إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من 7 كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء”.

نشاط زلزالي

تقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.

وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصًا.