لحظة سقوط مرمى على حارس أثناء تمرينات منتخب بلاده

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسقوط مرمى في ملعب كرة القدم على حارس إفريقي أثناء تمرينات منتخب بلاده.
ونجا جوزيف وولاكوت حارس مرمى غانا من التعرض لإصابة قوية بعد سقوط المرمى عليه خلال تدريبات منخب بلاده.
وعاني وولاكوت من آلام قوية للغاية، ليتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له، ومن حسن حظه أنه تحرك إلى الأمام قليلًا قبل ثوانٍ فقط من سقوط الإطار.
وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانًا رسميًّا، أكد فيه أنه لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام.