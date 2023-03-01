لقطات تحبس الأنفاس لـ بركان روسي ينفث رماده وسط الثلوج

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسجيل انبعاثات رماد بارتفاع 2.5 كم لليوم الثالث على التوالي، في بركان كوريل إبيكو بمنطقة سخالين الروسية، ووفقًا لتوقعات الخبراء، فإن هناك احتمالاً قويًا بحدوث ثوران للبركان، لكن حتى الآن لا يوجد خطر على حياة المواطنين.

منظر مبهر ومخيف

وأظهرت لقطات فيديو انبعاث الدخان بشكل مرتفع، من فوهة البركان، وسط الجبال الثلجية، في منظر مبهر ومخيف بنفس الوقت.

ووفقا لمراسلين، لم يلاحظ أي تساقط للرماد في سيفيرو كوريلسك، ولم تكن هناك رائحة كبريتيد الهيدروجين، ولم تكن هناك مكالمات أو شكاوى من الناس.

ويقع بركان إبيكو، الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترًا، في جزيرة باراموشير، على بعد 7 كيلومترات شمال غرب سيفيرو-كوريلسك، في الجزء الشمالي من سلسلة تلال فيرنادسكي.

بركان تحت الماء

ويُذكر أن في الشهر الماضي، حذرت سلطات فانواتو، جنوب المحيط الهادئ، الأربعاء، السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وكان قد تم رصد أبخرة فوق الموقع، وأخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في منظر يتسم بالرهبة أيضًا.