لقطات لإنقاذ قط تعاطى الكوكايين بأمريكا

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة لإنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة، أنزلت قطًّا كبيرًا علق على شجرة في سينسيناتي، حيث أكدت التحاليل أنه كان تحت تأثير الكوكايين.

قفز من السيارة

ووفقًا لشبكة “cbs” الأمريكية، أفاد مسؤولو مراقبة الحيوانات، بأن القط “Amiry” هرب عندما أوقفت الشرطة صاحبه في 28 يناير، حيث قفز من السيارة واعتلى شجرة.

وأفاد راي أندرسون من مركز رعاية الحيوانات بمقاطعة هاميلتون، أن حراسة الكلاب استجابت لتقارير عن وجود “نمر” في شجرة في حوالي الساعة الثانية صباحًا، مؤكدًا أنه قد تم القبض عليه.

تعاطى مخدر الكوكايين

وأردف أندرسون أن فريقًا طبيًّا عالج القطة الكبيرة التي أصيبت بكسر في الساق أثناء استعادتها، كما أجروا اختبار الحمض النووي الذي كشف أنه “تعاطى” مخدر الكوكايين.

ولفت قائلًا: “لا يمكنني التحدث عن كيفية تعرضه للكوكايين في هذا الوقت”.

تم إرساله للحديقة

وبين أندرسون أن امتلاك قط “السيرفال” الإفريقي (بج) غير قانوني في ولاية أوهايو، لكن لا يتم توجيه الاتهامات حاليًّا ضد مالكه.

وأفاد بأن مالك القط تعاون معهم خلال التحقيق وتنازل عن الوصاية على Amir، مشيرًا إلى أنه تم إرساله إلى حديقة حيوان Cincinnati Zoo بعد أن تلقى العلاج.