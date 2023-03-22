لقطات لعواصف رملية هائلة تغطي الصين

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قالت سلطات الأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأربعاء، إن عاصفة رملية شديدة اجتاحت بكين والعديد من المقاطعات الشمالية، كما غطت المنطقة بسحب كثيفة من الغبار البرتقالي، وهو ما دفع تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة.
وغطت السحب الكثيفة العاصمة الصينية حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء PM10، وهي جزيئات التلوث التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر ويمكن أن تدخل من خلال الأنف وتنتقل إلى الرئتين، وفقًا لمركز بكين لمراقبة البيئة.
وحذرت سلطات الأرصاد الجوية في بكين الناس من الخروج في الهواء الطلق لممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة، وطلبت من السائقين التزام اليقظة وتقليل السرعة بسبب ضعف الرؤية.
ووصف مركز المراقبة في بكين، اليوم الأربعاء، هذه العاصفة بأنها أشد عاصفة رملية حتى الآن هذا العام، علمًا بأن بكين تتعرض بانتظام للعواصف الرملية في الربيع مع تفاقم الضباب الدخاني بسبب ارتفاع الأنشطة الصناعية وإزالة الغابات في جميع أنحاء شمال الصين.
وأصدرت ما يقرب من 12 مقاطعة إشارات تحذير بما في ذلك شنشي وشانشي وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وشاندونغ وخنان وجيانغسو وآنهوي وهوبي، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الصينية.
تستخدم الصين نظام تحذير من أربعة مستويات للطقس، حيث يمثل اللون الأحمر أشد التحذير، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق، وجاء تحذير هذه العاصفة باللون الأصفر.
ونشأت العاصفة الرملية الحالية من منغوليا يوم الثلاثاء وتحركت تدريجيًا نحو وسط وشرق الصين.