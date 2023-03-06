لقطات من حفل قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023

أُقيمت مراسم قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023 “البطولة العربية”، مساء اليوم الاثنين، في الرياض، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية المشاركة.

كلمة وزير الرياضة

وانطلقت قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بكلمة لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث أشاد بالدعم الكبير من القيادة، ما ساهم في تطوير الرياضة العربية بشكل عام.

وشدد على أن تسمية البطولة بكأس الملك سلمان للأندية، جزء يسير من العرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، كما وجه الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على الدعم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النجوم العرب يسحبون القرعة

وشارك في سحب قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023، العديد من النجوم العرب السابقين، وفي مقدمتهم؛ ثنائي الكرة السعودية، ماجد عبدالله ومحمد نور، وحارس المرمى البحريني حمود سلطان.

كما تواجد لسحب قرعة كأس الملك سلمان للأندية، نجم الكرة الإماراتية زهير بخيت، حارس المرمى المصري، عصام الحضري والنجم العماني عماد الحوسني، بالإضافة إلى النجم التونسي خالد بدرة.

توقيع اتفاقية مع الاتحاد السعودي

كما تم توقيع اتفاقية بين الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، لاستضافة اتحاد الكرة نهائيات بطولة كأس الملك سلمان، وذلك بحضور وزير الرياضة.

قرعة كأس الملك سلمان للأندية

وأسفرت قرعة كأس الملك سلمان للأندية عن مواجهات قوية، حيث تُقام منافسات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد 12 فريقًا، ويتم تصفيتهم بعد ذلك إلى 6 أندية، تصعد إلى المرحلة النهائية لدور المجموعات، ويمكن الاطلاع على نتائج القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).