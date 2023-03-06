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أسفرت عن مواجهات قوية

لقطات من حفل قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
لقطات من حفل قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أُقيمت مراسم قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023 “البطولة العربية”، مساء اليوم الاثنين، في الرياض، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية المشاركة.

كلمة وزير الرياضة

وانطلقت قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بكلمة لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث أشاد بالدعم الكبير من القيادة، ما ساهم في تطوير الرياضة العربية بشكل عام.

وشدد على أن تسمية البطولة بكأس الملك سلمان للأندية، جزء يسير من العرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، كما وجه الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على الدعم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفيصل – المصدر @UAFAAC

النجوم العرب يسحبون القرعة

وشارك في سحب قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023، العديد من النجوم العرب السابقين، وفي مقدمتهم؛ ثنائي الكرة السعودية، ماجد عبدالله ومحمد نور، وحارس المرمى البحريني حمود سلطان.

ماجد عبدالله في قرعة كأس الملك سلمان للأندية
ماجد عبدالله القرعة – المصدر @UAFAAC

كما تواجد لسحب قرعة كأس الملك سلمان للأندية، نجم الكرة الإماراتية زهير بخيت، حارس المرمى المصري، عصام الحضري والنجم العماني عماد الحوسني، بالإضافة إلى النجم التونسي خالد بدرة.

عصام الحضري في كأس الملك سلمان للأندية
الحضري في القرعة – المصدر @UAFAAC

توقيع اتفاقية مع الاتحاد السعودي

كما تم توقيع اتفاقية بين الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، لاستضافة اتحاد الكرة نهائيات بطولة كأس الملك سلمان، وذلك بحضور وزير الرياضة.

وزير الرياضة مع رجاء الله السلمي وياسر المسحل
الفيصل مع السلمي والمسحل بعد توقيع الاتفاقية – المصدر @UAFAAC

قرعة كأس الملك سلمان للأندية

وأسفرت قرعة كأس الملك سلمان للأندية عن مواجهات قوية، حيث تُقام منافسات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد 12 فريقًا، ويتم تصفيتهم بعد ذلك إلى 6 أندية، تصعد إلى المرحلة النهائية لدور المجموعات، ويمكن الاطلاع على نتائج القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس الملك سلمان للأندية
جانب من القرعة – المصدر @UAFAAC
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