لقطة طفل تونسي يفترش تحت أضواء الطريق توجع القلوب

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هزت صورة طفل تونسي يفترش الطريق للاستفادة من ضوء الشارع أثناء المذاكرة، المجتمع التونسي، على وقع أصعب أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرها البعض صادمة، فقد أطلّ ابن الـ7 سنوات، وهو على قارعة طريق فارشاً كتبه يدرس مستعيناً بإنارة الشارع.
فالطفل الذي درس في مدرسة ابتدائية بالمتلوي ينحدر من ولاية قفصة، يلجأ كل ليلة منذ سنة تقريباً إلى ضوء الشارع لمراجعة واجباته المدرسية، فهو متفوق بدراسته.
ولعل تلك الصورة أثارت غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن والدة الطفل أكدت في تصريح لوسيلة إعلام محلية، أنها تعيش ظروفاً ماديةً قاسيةً. كما أضافت أنه تم قطع الكهرباء عن منزلها بسبب عدم سداد الديون المستحقة عليها.
إلى ذلك، ناشد المعلقون السلطات المعنية لتدخل عاجل وإنقاذ العائلة.
يذكر أن تونس تعيش أزمة اقتصادية ليست سهلة، تتمثل بتضخم وارتفاع الأسعار، ما جعل سلعًا كثيرًا بعيدة عن متناول اليد.
كما سجل معدل التضخم السنوي في تونس سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا العام، حيث لامس 8.2٪ في يونيو.
ووفق كلام السلطات، ارتفع عدد الأسر المحتاجة من 310000 في العام 2010 إلى أكثر من 960000 حالياً. في حين أن ما يقرب من 6 ملايين تونسي، أو نصف عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر.