لوحات مميزة بحرف ورقم لأول مرة في المزاد الإلكتروني

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح لوحات لأول مرة في مزاد اللوحات الإلكتروني الأحد المقبل.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” “حرف ورقم.. حرفان ورقمان، لأول مرة في مزاد اللوحات الإلكتروني. موعدنا الأحد 12 مارس”.
كما أعلنت الإدارة عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس 9 مارس.
ولفتت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.