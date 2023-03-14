لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا

تزيّنت براري محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بالنباتات العطرية المتنوعة، والتي تنبعث منها الروائح العطرية الشذية الفواحة، التي تنقل العبير إلى أرجاء المكان وتزيده بهجة وجمالاً في فصل الربيع، ومُشَكِّلةً لوحات جمالية من وحي الطبيعة لتغطية مساحات شاسعة من فيافي منطقة الحجرة بمحافظة رفحاء مع الربيع الاستثنائي هذا العام، وبجانب عطرها المميز، وتشكيلها لوحات فنية ساحرة.

ومن النباتات العطرية التي تشتهر في براري رفحاء، النفل، والرشاد، والشيح، والقيصوم.

نباتات موسمية

كما تشتهر المنطقة بالنباتات الموسمية الأخرى مثل: الزعتر، البعيثران، شجيرات الرمث، العرفج، الروثة، الأقحوان، الجهق، الهرم، الخزامى، الصفار، الجثجاث، الشفلح ،وغيرها والتي تغطي المناطق البرية في مناظر جمالية خلابة.

وللطبيعية مذاق خاص ورؤية عميقة في نفوس من يتلذذون بجمال الصحراء عندما تنجب الطبيعة الخلابة، وتتكون بألوان زاهية في الربيع ويأتي التكامل الطبيعي وتفوح روائح الصحراء العطرية المتنوعة.