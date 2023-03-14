Icon

مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت Icon توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة Icon التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشتهر بالنباتات الموسمية مثل الزعتر والرمث

لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تزيّنت براري محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بالنباتات العطرية المتنوعة، والتي تنبعث منها الروائح العطرية الشذية الفواحة، التي تنقل العبير إلى أرجاء المكان وتزيده بهجة وجمالاً في فصل الربيع، ومُشَكِّلةً لوحات جمالية من وحي الطبيعة لتغطية مساحات شاسعة من فيافي منطقة الحجرة بمحافظة رفحاء مع الربيع الاستثنائي هذا العام، وبجانب عطرها المميز، وتشكيلها لوحات فنية ساحرة.

ومن النباتات العطرية التي تشتهر في براري رفحاء، النفل، والرشاد، والشيح، والقيصوم.

نباتات موسمية

كما تشتهر المنطقة بالنباتات الموسمية الأخرى مثل: الزعتر، البعيثران، شجيرات الرمث، العرفج، الروثة، الأقحوان، الجهق، الهرم، الخزامى، الصفار، الجثجاث، الشفلح ،وغيرها والتي تغطي المناطق البرية في مناظر جمالية خلابة.

وللطبيعية مذاق خاص ورؤية عميقة في نفوس من يتلذذون بجمال الصحراء عندما تنجب الطبيعة الخلابة، وتتكون بألوان زاهية في الربيع ويأتي التكامل الطبيعي وتفوح روائح الصحراء العطرية المتنوعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎