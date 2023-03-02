مانشستر يونايتد يصعد لربع نهائي كأس إنجلترا

صعد فريق مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه مساء الأربعاء على نادي ويست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف في مباراة الدور الخامس من البطولة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مانشستر يونايتد يضرب بثلاثية

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة سجل الجزائري سعيد بن رحمة هدف التقدم لفريق ويست هام بالدقيقة الـ54.

وواصل مان يونايتد ضغطه ليسجل 3 أهداف عبر نايف أكرد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ77، ثم الأرجنتيني أليخاندرو جارنتشو بالدقيقة التسعين ثم البرازيلي فريد بالدقيقة الـ94.

وتأهل اليونايتد إلى دور ربع النهائي في كأس إنجلترا، وذلك بعد فوزه الأحد الماضي بلقب كأس الرابطة على حساب فريق نيوكاسل يونايتد.