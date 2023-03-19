مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فولهام بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم في دور ربع النهائي.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، تقدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالهدف الأول في الدقيقة الخمسين، ثم سجل مان يونايتد 3 أهداف عبر كل من البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء ومارسل سابيتسر، ثم عاد برونو فيرنانديز وسجل الهدف الثاني له والثالث لليونايتد في الدقيقة التسعين.