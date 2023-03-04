ما لا تعرفه عن سرطان الخلايا القاعدية بعدما أصاب بايدن

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يحاول الكثيرون معرفة تفاصيل كثيرة عن سرطان الخلايا القاعدية، بعدما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعافى منه.
وكان طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، أعلن، مساء أمس الجمعة، أن الفحوص التي أجريت على خزعة أُخذت من بايدن في فبراير الماضي أكدت أن ورما جلديًا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية.
وقال الطبيب أيضًا إنه لا حاجة للعلاج الآن، مشيرًا إلى أن الخزعة أخذت من صدر الرئيس. وأضاف في رسالة وجهها إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير: كل الأنسجة المصابة بالسرطان أزيلت بنجاح.
وأوضح موقع “ويب طب” الصحي إن سرطان الخلايا القاعدية هو أحد أنواع أورام الجلد الخبيثة النابع من سرطان الجلد.
والخلايا القاعدية عبارة عن خلايا صغيرة موجودة داخل الجلد ومهمتها إنتاج خلايا جديدة للبشرة عوضًا عن الخلايا الميتة. لكن المشكلة تبدأ عندما تنقسم الخلايا بشكل غير مراقب وتُصبح ورما، إلى درجة أنه يمكن أن يصبح خبيثا، بما يسبب ضررا جسيما للجلد وللأنسجة القريبة.
ويُعتقد أن غالبية حالات سرطان الخلايا القاعدية تحدث بسبب التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، وفق موقع عيادة “مايو كلينك” الصحية.
وتجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام الواقيات من أشعتها عاملان مساعدان على الحماية من هذا النوع من السرطان، ذلك أنه عادة ما يصيب أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس، وبخاصة الرأس والعنق.
وربما يصيب هذا السرطان أجزاءً أخرى في الجسم أقل تعرضًا لأشعة الشمس، لكن هذا الأمر نادر الحدوث.