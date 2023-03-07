متظاهرون يهاجمون مركزًا للشرطة الأمريكية واعتقال 35 شخصًا زوج من حيتان الأوركا يلتهمان 17 سمكة قرش دفعة واحدة تشخيص المرضى بالبحث في الإنترنت من أكبر الأخطاء مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب وزير الثقافة: التربية والثقافة والعلوم بداية الانطلاقة نحو الازدهار الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك انطلاق المنتدى الدولي للترفيه اليوم بمشاركة 45 متحدثًا قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية مشهد مثير لشاب يحتفل بحصوله على درجة عالية بـ اختبار القدرات
أوقفت الشرطة الأمريكية، 35 شخصًا على الأقل بعدما تحوّلت تظاهرة ضد منشأة جديدة لتدريب شرطيين في أتلانتا إلى أعمال عنف مع إلقاء محتجين زجاجات مولوتوف وحجارة على رجال الأمن.
وشن “محرضون عنيفون” هجومًا منسّقًا، في وقت متأخر الأحد، ضد عناصر من الشرطة وأحرقوا معدات بناء في موقع المنشأة التي أطلق عليها المعارضون لقب “كوب سيتي” (مدينة الشرطة).
من المعروف أن المركز الذي يتم إنشاؤه على 34 هكتارًا من الأراضي الحرجية في مقاطعة ديكالب، كان هدفًا لمعارضة قوية ومتصاعدة منذ كشف المسؤولون عن المشروع في عام 2021.
وأبان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على مدخل المنشأة، أشخاصًا بملابس سوداء يتجمّعون خلف سياج ويرمون حجارة وعبوات ناسفة على رجال الأمن الذين كانوا يحاولون إغلاق البوابة.