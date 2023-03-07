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ألقوا زجاجات مولوتوف وحجارة على رجال الأمن

متظاهرون يهاجمون مركزًا للشرطة الأمريكية واعتقال 35 شخصًا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
متظاهرون يهاجمون مركزًا للشرطة الأمريكية واعتقال 35 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت الشرطة الأمريكية، 35 شخصًا على الأقل بعدما تحوّلت تظاهرة ضد منشأة جديدة لتدريب شرطيين في أتلانتا إلى أعمال عنف مع إلقاء محتجين زجاجات مولوتوف وحجارة على رجال الأمن.

محرضون عنيفون

وشن “محرضون عنيفون” هجومًا منسّقًا، في وقت متأخر الأحد، ضد عناصر من الشرطة وأحرقوا معدات بناء في موقع المنشأة التي أطلق عليها المعارضون لقب “كوب سيتي” (مدينة الشرطة).

من المعروف أن المركز الذي يتم إنشاؤه على 34 هكتارًا من الأراضي الحرجية في مقاطعة ديكالب، كان هدفًا لمعارضة قوية ومتصاعدة منذ كشف المسؤولون عن المشروع في عام 2021.

حجارة وعبوات ناسفة

وأبان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة على مدخل المنشأة، أشخاصًا بملابس سوداء يتجمّعون خلف سياج ويرمون حجارة وعبوات ناسفة على رجال الأمن الذين كانوا يحاولون إغلاق البوابة.

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