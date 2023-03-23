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لأسباب أمنية

مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه
المواطن - فريق التحرير

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وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، على حظر تطبيق تيك توك على الهواتف التابعة له وشبكته الخاصة.

وفي وقت سابق قررت السلطات البريطانية منع استخدام تطبيق تيك توك الصيني على الهواتف والأجهزة الحكومية، لأسباب أمنية.

من جهته، نفى تطبيق تيك توك المزاعم التي تفيد بأنه يطلع الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين.

إجراءات مماثلة

وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من كبار النواب لكي تحذو حذو الولايات المتحدة وأوروبا بمنع التطبيق.

ومنعت الولايات المتحدة استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية في ديسمبر، وتبعتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بالتضليل الإعلامي للقضاء على تيك توك، وسط تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يريد من المساهمين الصينيين في التطبيق أن يبيعوا حصصم في الشركة.

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