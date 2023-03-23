سبب فقدان البعض لبهجة رمضان الاتحاد يقترب من حل أزمة الرخصة الآسيوية مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك على هواتفه لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن الحمدان: عام الشعر العربي لغة ثقافية عالمية ميليشيا الحوثي تعدم يمنيًا وتسحل جثته تحذير من كسر الصيام على القهوة عبدالرزاق حمدالله يسعى لاستعادة لقب الهداف خيارات جديدة لـ الصندوق العقاري بمنتج البناء الذاتي وزير السياحة: توطين القطاع لا يقبل النقاش أو التأجيل
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، على حظر تطبيق تيك توك على الهواتف التابعة له وشبكته الخاصة.
وفي وقت سابق قررت السلطات البريطانية منع استخدام تطبيق تيك توك الصيني على الهواتف والأجهزة الحكومية، لأسباب أمنية.
من جهته، نفى تطبيق تيك توك المزاعم التي تفيد بأنه يطلع الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين.
وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من كبار النواب لكي تحذو حذو الولايات المتحدة وأوروبا بمنع التطبيق.
ومنعت الولايات المتحدة استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية في ديسمبر، وتبعتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
واتهمت الصين الولايات المتحدة بالتضليل الإعلامي للقضاء على تيك توك، وسط تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يريد من المساهمين الصينيين في التطبيق أن يبيعوا حصصم في الشركة.