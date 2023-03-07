تمكن علماء من العثور على مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام محفوظة بحالة جيدة بين حطام سفينة ملكية غرقت في بحر البلطيق قبالة السويد.

مجموعة فريدة

وتشمل المجموعة الفريدة من التوابل، عيدانًا من الزعفران والقرنفل والزنجبيل، كانت على متن السفينة جريب شوند التي كانت ملكًا لملك الدنمارك والنرويج هانز، والتي غرقت قبالة ساحل مدينة رومبي عام 1495.

وشدد العلماء على أن الطمي المتراكم عبر السنين داخل السفينة حافظ بشكل جيد على التوابل وتحديدًا الزعفران.