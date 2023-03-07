مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب وزير الثقافة: التربية والثقافة والعلوم بداية الانطلاقة نحو الازدهار الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك انطلاق المنتدى الدولي للترفيه اليوم بمشاركة 45 متحدثًا قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية مشهد مثير لشاب يحتفل بحصوله على درجة عالية بـ اختبار القدرات واشنطن عن تقديم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا: أمر غير مطروح حاليًا هندي ينتقم من زوجته بطريقة أغرب من الخيال مقطع مؤثر لحماسة سيدة أجنبية للاحتفال بيوم العلم
تمكن علماء من العثور على مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام محفوظة بحالة جيدة بين حطام سفينة ملكية غرقت في بحر البلطيق قبالة السويد.
وتشمل المجموعة الفريدة من التوابل، عيدانًا من الزعفران والقرنفل والزنجبيل، كانت على متن السفينة جريب شوند التي كانت ملكًا لملك الدنمارك والنرويج هانز، والتي غرقت قبالة ساحل مدينة رومبي عام 1495.
وشدد العلماء على أن الطمي المتراكم عبر السنين داخل السفينة حافظ بشكل جيد على التوابل وتحديدًا الزعفران.