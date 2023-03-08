محكمة تأمر لزوجة بـ200 ألف يورو مقابل الأعمال المنزلية

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أمرت محكمة إسبانية رجلاً بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي من دون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما.
وأظهرت وثائق قضائية، أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو ما يعادل 218 ألفاً و300 دولارـ احتُسبت على أساس الحد الأدنى للأجر طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.
وجاء في الحكم أن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك.
وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020.
كما أُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاماً.
وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، إن زوجها لم يكن يريدها أن تعمل خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى العلاقات العامة وتعمل كمدربة.
وأضافت: “كرستُ نفسي حصرياً للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل”، على قولها.
وتابعت “لقد جعلني أقوم بالدور المحدد في إنجاز الأعمال المنزلية، لدرجة أني كنت في مكان لا أستطيع فيه القيام بشيء آخر”.
وأشارت إلى أن الحكم جعلها سعيدة للغاية لأنها تستحقه بجدارة.