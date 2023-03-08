Icon

جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا Icon 1000 حالة تسمم بين الفتيات بمدارس إيران Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon هدف يعلن تقديم 2585 فرصة تدريبية عبر تمهير Icon تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام Icon اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام Icon توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق Icon مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية Icon تركي بن طلال ينصف مواطنًا شرح مظلمته في تغريدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
مقابل 25 عاماً خدمة لزوجها بدون أجر

محكمة تأمر لزوجة بـ200 ألف يورو مقابل الأعمال المنزلية

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ صباحاً
محكمة تأمر لزوجة بـ200 ألف يورو مقابل الأعمال المنزلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أمرت محكمة إسبانية رجلاً بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي من دون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما.

حكم قضائي

وأظهرت وثائق قضائية، أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو  ما يعادل 218 ألفاً و300 دولارـ احتُسبت على أساس الحد الأدنى للأجر طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

أعمال منزلية

وجاء في الحكم أن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك.

وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020.

بدل رعاية أطفال

كما أُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاماً.

وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، إن زوجها لم يكن يريدها أن تعمل خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى العلاقات العامة وتعمل كمدربة.

رد فعل الزوجة

وأضافت: “كرستُ نفسي حصرياً للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل”، على قولها.

وتابعت “لقد جعلني أقوم بالدور المحدد في إنجاز الأعمال المنزلية، لدرجة أني كنت في مكان لا أستطيع فيه القيام بشيء آخر”.

وأشارت إلى أن الحكم جعلها سعيدة للغاية لأنها تستحقه بجدارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان
السعودية اليوم

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان

السعودية اليوم
الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على الرحلات السعودية
السعودية اليوم

الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على...

السعودية اليوم
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني
تكنولوجيا

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

تكنولوجيا
موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة
السعودية اليوم

موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة

السعودية اليوم
تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!
الرياضة

تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!

الرياضة
توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق
حصاد اليوم

توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق

حصاد اليوم
الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
آخر الاخبار

الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

آخر الاخبار
ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة مثيرة
تكنولوجيا

ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة...

تكنولوجيا