محمد الدويش يُبشر جماهير الأهلي: الدعم سيُلغي عقوبة الفيفا

بشّر الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد العقوبة التي وُقعت على الراقي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالمنع من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات.

صفقة #كريستانو_رونالدو نصراوية 100% وبالتالي سيدخل #النصر في مشروع دعم التعاقدات العالمية مثل بقية الأندية..

دعم الاتحاد من أجل الرخصة الآسيوية – إنْ صح – سيحصل #الأهلي على مثله من أجل إلغاء منع التسجيل ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) March 29, 2023

وقال الدويش أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر”: “صفقة كريستيانو رونالدو نصراوية 100%، وبالتالي سيدخل النصر في مشروع دعم التعاقدات العالمية مثل بقية الأندية، دعم نادي الاتحاد من أجل الرخصة الآسيوية إن صح، سيحصل الأهلي على مثله من أجل إلغاء عقوبة منع التسجيل”.

رسالة إلى إدارة الأهلي

وفي وقت سابق، وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراني، رسالة إلى إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بضرورة كشف حقيقة القضايا التي رُفعت ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد العقوبات الأخيرة التي وقعت على الراقي بسببها.

وقال الشمراني عبر حسابه في “تويتر”: “ليس عيبًا ولا كارثة ولا خرقًا للأعراف ولا للقوانين، أن تُبين إدارة الراقي من خلال المركز الإعلامي حقيقة هذه القضايا، ولا بأس أن تُبين الإجراءات المتخذة حيالها، بدلًا من الصمت المطبق فجمهوركم تاه، بين خبر وآخر وقضية وأخرى”.

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب برادريتش الذي كسب قضيته.