محمد رمضان أول ضحايا برنامج رامز نيفر إند

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أعلن برنامج “رامز نيفر إند”، عن ضيف الحلقة الأولى منه والذي يقدمه الفنان رامز جلال، ومن المقرر إذاعتها مساء اليوم عقب أذان المغرب مباشرة على فضائية إم بي سي مصر.
وقال الحساب الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند” على موقع “تويتر” “النجم محمد رمضان الضحية الأولي لرامز جلال في رامز نيڤر إند انتظروا المفاجأة عقب آذان المغرب مباشرة على MBC مصر”.
وكان برومو برنامج المقالب “رامز نيفر إند” للفنان رامز جلال، أظهر عددًا من الفنانين الذين سيطرت عليهم علامات الخوف والرعب ولجؤوا إلى الصراخ.
وجاء أحمد السقا، ضمن الضيوف، الذي ظهر في مقطع قصير وهو يقضم رأس ثعبان، ومحمد رمضان، ومحمد فؤاد، وياسمين عز، ومحمد فراج، وإمام عاشور، ورضا عبدالعال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.
واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.