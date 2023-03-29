محمد سعد يسب فريق عمل مسلسله الإكس لانس: فشلة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للفنان المصري محمد سعد وهو يتعدى بالألفاظ على فريق عمل مسلسله الإكس لانس الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

تفاصيل الوقعة

وخلال الفيديو، ظهر الفنان محمد سعد في المقطع وهو يتعدى على بعض المتواجدين في كواليس تصوير المسلسل، مستنكرًا من طريقة عملهم، ووصفهم بالفشلة.

وجرى المقطع تداوله بكثافة عبر شبكات التواصل دون الكشف عن المناسبة التي التقط فيها، والسبب الذي أدى إلى غضب بطل المسلسل بهذه الطريقة.

أنتم فشلة

وردد محمد سعد بعض الكلمات مثل: “أنتم فشلة.. محدش طايقكم.. اللي مش عاجبه كلامي يقول”، دون أن يظهر الشخص أو المجموعة التي يوجه إليها الحديث.

وتحدث البعض عن كون محمد سعد يوجه حديثه إلى مخرج المسلسل إبرام نشأت، لكن الأخير نفى الأمر في تصريحات صحافية منسوبة إليه.

بدوره لم يعلق محمد سعد على الفيديو المسرب إليه حتى الآن، ولم يذكر الأسباب التي دفعته إلى الحديث بهذا الشكل مع العاملين في المسلسل.